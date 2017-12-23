В омской многоэтажке произошел взрыв газа

В Омске из-за взрыва газа в десятиэтажном доме обрушилась перегородка стены в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о том, что на улице 2-ой Амурский проезд произошел хлопок газового баллона, поступил спасателям в 16 часов 45 минут по местному времени.

В результате ЧП произошло обрушение внутренней перегородки стены на кухне в трехкомнатной квартире на последнем этаже.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ТАСС.

На место случившегося прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. Были эвакуированы 25 человек. Сейчас ведутся аварийно-спасательные работы.