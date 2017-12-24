Раненных в аварии туристов перевезли в больницы Сыктывкара

Шестерых пассажиров экскурсионного автобуса, пострадавших при аварии в Коми, доставили на лечение в Сыктывкар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Коми Полину Абрамову, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Сразу после аварии всех раненных доставили в Сысольскую центральную районную больницу, это ближайшее лечебное учреждение от места аварии.

После оказания первой помощи взрослых пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, ребенок доставлен в детскую республиканскую больницу.

Напомним, сегодня утром автобус, следовавший из Великого Устюга в Пермь вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находилось 50 человек. Двенадцать пассажиров пострадали, шестерым потребовалась госпитализация.

В связи с аварией Следственный комитет Коми начал проверку.