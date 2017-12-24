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24.12.2017 13:18
Рубрика: Происшествия

Володин: Важно создать атмосферу нетерпимости к проявлениям террора

Текст: Татьяна Замахина
Парламентарии должны разработать механизмы противодействия попыткам насильственной смены власти, а также проникновению на территории боевиков. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, который принял участие в конференции по борьбе с терроризмом в Пакистане.

В конференции также участвовали делегации Афганистана, Ирана, Турции, Китая, России и Пакистана.

Успешная борьба с терроризмом возможна только при широком международном сотрудничестве, заявил спикер нижней палаты российского парламента. А то, что бороться с этим злом реально, доказала успешная операция российских Вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта.

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"Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма - без двойных стандартов и на основании строгого соблюдения международного права", - уверен Володин.

Основным вкладом парламентарием должны стать совместные действия по сближению законодательств в сфере антитеррора. Важная задача - лишить террористическую деятельность "питательной среды", нанести удар по ее основам, в том числе идеологическим и финансовым, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы как необходимую меру назвал создание механизма общего контроля над границами, который позволил бы предотвратить проникновение боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) из Сирии в страны Азиатского региона и Европы.

По его словам, "после разгрома так называемого "Исламского государства" в Сирии эта проблема актуальна как никогда. Рассеянные группы террористов уже начали проникать в страны Центральной, Юго-Восточной Азии и Европы, и важно найти способ противостоять этому явлению".

Для успешной борьбы с боевиками необходимо также создание единого списка террористических организаций.

А чтобы лишить боевиков возможности привлекать в свои ряды новых членов, важно создать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям террора. Парламентарий считает, что "для этого необходимо вести системную профилактическую работу с привлечением институтов гражданского общества, религиозных лидеров, экспертного сообщества"

Террористам невозможно нанести поражение на идеологическом фронте без создания в обществе атмосферы неприятия идей экстремизма, уверен Володин. В этой связи он обратился к мировым СМИ, призвав журналистов сдержанно подходить к освещению террористической деятельности. Ведь иначе можно спровоцировать экстремистские настроения в обществе. Так что необходимо принятие концепции ООН по самоограничению СМИ от действий, которые могут спровоцировать данную угрозу.

Еще одна тема - противодействие "цветным революциям", что тоже требует обсуждения и реакции парламентариев. "Они часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств", - уверен Володин. Последнее, по его словам, недопустимо.

Фото: Зубайр Байраков/ТАСС
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- Такой подход не учитывает интересы безопасности стран, подрывает их государственные институты, ведет к росту террористической угрозы, - указал Володин.

В качестве примера односторонних действий, не согласованных с законными правительствами стран и Советом Безопасности ООН, он назвал военные операции США и их партнеров по коалиции в Ливии и Сирии, Ираке. Глава нижней палаты подчеркнул, что результатом стала хроническая нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а позиции террористов там не ослабли, а усилились.

Спикер также отреагировал на прозвучавшие на форуме обвинения в адрес СССР во вторжении в Афганистан.

"Когда вспоминают события в Афганистане почти 40-летней давности, не чувствуют разницу между военной помощью и оккупацией, - сказал Володин. - Военная помощь оказывается по просьбе законного правительства. Оккупация таких обращений не предусматривает".

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