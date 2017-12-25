Автомобили BMW подорожают в России с 1 января

Компания BMW объявила о повышении цен на автомобили в России с 1 января 2018 года. Как сообщает пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора BMW Group Россия Максимилиана Келльнера, стоимость автомобилей будет увеличена в среднем на 2,5%.

Так, минимальная цена пятидверного хетчбэка BMW 1-й серии увеличится до 1 550 000 рублей. Купе 2-й серии подорожает до 1 840 000 рублей, 2-я серия Active Tourer - до 1 710 000, а "заряженная" M2 - до 3 590 000 рублей.

За седан BMW 3 Series придется выложить не менее 1 890 000 рублей. Лифтбек 3 Series GT оценили в 2 440 000 рублей, стартовая же цена на автомобили "четвертой серии" перевалит за 2,5 миллиона: от 2 560 000 рублей за купе, от 2 930 000 рублей за кабриолет. BMW M4 Coupe будет стоить не менее 4 680 000 рублей.

Что касается вседорожников BMW, то самая доступная модель X1 будет стоить в базовой комплектации от 1 930 000 рублей. Его купе-версия под названием Х2 не изменила цену - 2 250 000 рублей. Среднеразмерный Х3 с 2018 года обойдется от 2 950 000 рублей, а спортивный Х4 - 3 140 000 рублей. Кроссовер Х5 вырос до 4 170 000 рублей, а кросс-купе Х6 - до 4 890 000 рублей.

До этого BMW повышала цены на свою продукцию в России в мае 2016 года.

В ноябре 2017 года в нашей стране было реализовано 2 778 новых автомобилей BMW - это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За одиннадцать месяцев 2017-го дилеры марки, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продали в РФ 27 227 машин - на 8% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.