Число жертв ДТП с автобусом в Москве возросло до пяти человек, сообщает полиция.

"По предварительным данным, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы", - заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник Юрий Титов.

В настоящий момент правоохранители рассматривают две основные версии случившегося: либо водитель не справился с управлением, либо причиной стала неисправность автобуса.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП.

Напомним, что полицейские задержали водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.