В Москве задержали водителя, въехавшего в подземный переход

На место крупного ДТП с автобусом в Москве экстренно направлены санитарные вертолеты. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"К зданию № 57 на Кутузовском проспекте направлены сразу три вертолета, - отметили в ведомстве. - Количество пострадавших уточняется". На месте трагедии также продолжают работать спасатели и врачи "скорой". Как заявил мэр Сергей Собянин, всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

По уточненной информации, попавший в аварию автобус обслуживал одинцовское направление. В то же время, как проинформировал "Интерфакс", водитель машины уже задержан. Он серьезно не пострадал, поэтому вскоре его допросят.

Напомним, что по официальным данным, в аварии погибли четыре человека, по неофициальным - пять. Число пострадавших, по разным сведениям, составляет от 10 до 15.