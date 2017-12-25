Появилось видео смертельного ДТП с автобусом на Славянском бульваре

В Сети появилось видео ДТП на Славянском бульваре в Москве.

На кадрах видно, как автобус на большой скорости въехал в подземный переход и сбил нескольких человек.

Попавший в аварию автобус принадлежит компании "Мострансавто", которая занимается пассажирскими перевозками в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в эти минуты представители организации едут на место, чтобы разобраться в причинах катастрофы. Неофициальные источники обнародовали две предварительных версии: у машины могли отказать тормоза, либо автобус подрезал другой водитель.

Как заявили "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, на месте работают все оперативные службы, данные о пострадавших уточняются. Есть сведения, что в медицинской помощи нуждаются не менее 15 человек, а количество погибших возросло до пяти.