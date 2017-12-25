Озвучен Топ-10 самых популярных видеороликов YouTube

25.12.2017, 16:05 Текст: Виктория Чернышева

На YouTube появился список самых популярных видеороликов за 2017 год.

Top Trending составлялся на на основе количества просмотров, комментариев, репостов и лайков. В общей сложности ролики, вошедшие в Топ-10, были просмотрены более 633 миллионов раз. Их просмотр занял более 40 миллионов часов.

YouTube назвал самые популярные видео в России

1. Клип тайского певца Oyster Masked на песню Until we will become dust (более 197 миллионов просмотров). На сцену он вышел в сверкающем костюме устрицы.

2. Танцевальный баттл под песню британского певца Эда Ширана Shape Of You (свыше 125 миллионов просмотров). В качестве хореографа выступил американский танцор Кайл Ханагами.

3. Потрясающие трюки с мячиком для пинг-понга от канала Dude Perfect (почти 98 миллионов просмотров).

4. Выступление чревовещателя, 12-летней Дарси Линн, на шоу Americaʼs Got Talent (около 43 миллионов просмотров).

5. Carpool Karaoke (автомобильное караоке) Джеймса Кордена, в котором принял участие Эд Ширан (почти 41 миллион просмотров).

6. 13-минутное выступление блестящей (в буквальном смысле) Леди Гага в перерыве финального матча Суперкубка по американскому футболу (около 38 миллионов просмотров).

7. Юмористическая переозвучка церемонии инаугурации Дональда Трампа от канала Bad Lip Reading (35 миллионов просмотров).

8. 19-минутная краткая история всего мира (36 миллионов просмотров).

9. Анимированная короткометражка In a Heartbeat ("В ритме сердца") Бет Дэвида и Эстебана Браво (33 миллиона просмотров).

10. Выступление профессора политологии на BBC News, которому помешали его дети (почти 26 миллионов просмотров).

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