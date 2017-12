Озвучен Топ-10 самых популярных видеороликов YouTube

На YouTube появился список самых популярных видеороликов за 2017 год.

Top Trending составлялся на на основе количества просмотров, комментариев, репостов и лайков. В общей сложности ролики, вошедшие в Топ-10, были просмотрены более 633 миллионов раз. Их просмотр занял более 40 миллионов часов.

1. Клип тайского певца Oyster Masked на песню Until we will become dust (более 197 миллионов просмотров). На сцену он вышел в сверкающем костюме устрицы.

2. Танцевальный баттл под песню британского певца Эда Ширана Shape Of You (свыше 125 миллионов просмотров). В качестве хореографа выступил американский танцор Кайл Ханагами.

3. Потрясающие трюки с мячиком для пинг-понга от канала Dude Perfect (почти 98 миллионов просмотров).

4. Выступление чревовещателя, 12-летней Дарси Линн, на шоу Americaʼs Got Talent (около 43 миллионов просмотров).

5. Carpool Karaoke (автомобильное караоке) Джеймса Кордена, в котором принял участие Эд Ширан (почти 41 миллион просмотров).

6. 13-минутное выступление блестящей (в буквальном смысле) Леди Гага в перерыве финального матча Суперкубка по американскому футболу (около 38 миллионов просмотров).

7. Юмористическая переозвучка церемонии инаугурации Дональда Трампа от канала Bad Lip Reading (35 миллионов просмотров).

8. 19-минутная краткая история всего мира (36 миллионов просмотров).

9. Анимированная короткометражка In a Heartbeat ("В ритме сердца") Бет Дэвида и Эстебана Браво (33 миллиона просмотров).

10. Выступление профессора политологии на BBC News, которому помешали его дети (почти 26 миллионов просмотров).