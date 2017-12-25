В преддверии Нового года президент РФ встретился в Кремле с руководством Госдумы и Совета Федерации. Владимир Путин попросил парламентариев "не уходить с головой" в политическую борьбу, рассказал о двух важных для возврата капиталов в Россию решениях, о регулировании иноагентов, а также о важном проекте, который предложил президент Туркмении.

Обе палаты Федерального Собрания провели огромную работу по всем направлениям - принимались жизненно важные решения, оценил глава государства. И наиболее важная и осязаемая по результату - работа над бюджетом. "Спасибо за то, что вы достаточно быстро отреагировали на предложения в сфере демографии", - поблагодарил президент. Ведь это касается миллионов граждан.

"Обе палаты проводят большую международную деятельность. Это сродни народной дипломатии", - сравнил глава государства. Несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, контакты продолжаются, констатировал он и заверил: "Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты... Будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе".

Встреча стала хорошей предновогодней традицией, согласилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Граждане встретят Новый год с хорошим настроением, уверена она: страна вышла на траекторию роста. "Уходящий год особо ярко показал, насколько сильно вырос политический вес и авторитет нашего государства, уважение к нам на международной арене. Попытки изолировать Россию закончились полным провалом", - констатировала Матвиенко. И в пример привела Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге: 160 стран, 90 с лишним спикеров: "Как будто демонстративно наши коллеги хотели проявить уважение к нашей стране, к президенту, и таким образом оказать поддержку России". Важнейшим событием для мировой политики она назвала успешную операцию Вооруженных сил России против боевиков в Сирии. Палата регионов будет следить за реализацией "демографического пакета Путина", сказала Матвиенко и попросила распространить решение о модернизации детских поликлиник и на детские больницы. "Я исходил из того, что и детские больницы тоже имеются в виду", - пояснил потом Путин.

"Главное, что вы, Владимир Владимирович, объявили о выдвижении в конце уходящего года кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: наконец-то. Я думаю, что не только в России. И главное, снялось нараставшее напряжение в ожидании вашего решения", - сказала Матвиенко и трижды пожелала удачи.

Осенняя сессия самая короткая, впрочем, приняли 230 законов, а с начала работы - 656, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "И нужно было разобраться с завалами, которые накопились", - добавил он: 74,7 процента завалов рассмотрено и 14-15 процента от этого объема принято. "С вашим решением выдвинуться на пост президента мы получили не только надежду, но и будущее", - поддержал он Матвиенко. Страна должна быть сильной, только в этом случае она может конкурировать. А это возможно только при сильном главе государства. "И у нас такой президент есть!" - заключил Володин.

Обе палаты провели огромную работу - принимались жизненно важные решения

В открытой части встречи президент рассказал о двух важных решениях, которые касаются бизнеса. Во-первых, продлить срок амнистии капиталов, "имея в виду внешние ограничения, которые не становятся меньше". И во-вторых, освободить представителей бизнеса, которые закрывают его за границей и переводят в нашу страну, от выплаты 13 процентов налога. "Это может быть дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию", - считает он. "Будем в этом направлении работать и дальше", - заверил глава государства.

Комментируя слова спикера Госдумы о борьбе с терроризмом и наркотрафиком, Путин заявил, что "в Афганистане ситуация ухудшилась, но если бы там не было Соединенных Штатов, наверное, было бы еще хуже". "У нас сложные отношения с США, но нужно подходить объективно", - считает он. Почти по всей границе между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном стоит "Талибан", сказал президент. "Есть настораживающий элемент: ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. "РГ") появился в Афганистане и вступил уже в противоборство с Талибаном - это дополнительно ситуацию там ухудшает", - также заметил он. А говоря про Сирию, сказал, что "если потребуется, будем точечно там работать".

И еще одну новость объявил Путин: президент Туркменистана пригласил Россию принять участие в проекте по строительству газопроводной системы через Афганистан в Пакистан и Индию.

Вопрос обращения с отходами поднял председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Год экологии закончился, но борьба за сохранение природы не закончится, поддержал его президент и, в частности, не исключил возможности утилизационного сбора для бытовой техники. Обсудили и своевременность принятия подзаконных актов. Их нужно готовить параллельно с законопроектами, но этого не происходит, констатировал Путин.

Говоря про закон об иноагентах, глава государства подчеркнул: нужно его совершенствовать. Но напомнил о цели инициативы: "исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность". В США, например, регулирование иноагентов гораздо более жесткое. "Ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в Интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети Интернет, в социальных сетях, широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь... И надо будет внимательно проанализировать, как они себя будут вести в ходе президентской избирательной компании", - заявил он. Но скоропалительных решений быть не должно, и делать это нужно не сейчас, не перед выборами, а "на ясном глазу", добавил Путин.

"Грядут выборы президента, и также как правительство, нижняя и верхняя палата не должны сосредоточить всю свою работу только на текущем политическом календаре: нужно решать и сущностные задачи жизни страны", - призвал глава государства. "Прошу не уходить с головой в эту политическую борьбу", - добавил он.