Опубликован список пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

Среди погибших опознана пока только 38-летняя Елена Геннадьевна Михайлова. В списках жертв страшной аварии еще три человека - одна женщина и двое мужчин.

Травмы в автокатастрофе получили 11 человек в возрасте от 16 до 54 лет. Полный список пострадавших представлен ниже:

Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ "ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ "ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ "НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ "НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ "ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ "ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ "ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ "ГКБ имени Юдина ДЗМ" Ф. (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);

Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ "НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести).