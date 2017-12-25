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25.12.2017 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликован список пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

Текст: Сергей Бабкин

Официальный портал правительства и мэра столицы опубликовал список погибших и пострадавших в крупном ДТП с автобусом на западе Москвы.

Среди погибших опознана пока только 38-летняя Елена Геннадьевна Михайлова. В списках жертв страшной аварии еще три человека - одна женщина и двое мужчин.

Фото: Александр Корольков/РГ
Источник: К ДТП с автобусом в Москве могла привести бутылка под педалью

Травмы в автокатастрофе получили 11 человек в возрасте от 16 до 54 лет. Полный список пострадавших представлен ниже:

Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ "ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ "ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ "НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ"  (состояние средней степени тяжести);

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ "НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ "ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ "ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ "ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ" (состояние средней степени тяжести);

Фото: @topspb_tv/twitter.com
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом на Славянском бульваре

Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ "ГКБ имени Юдина ДЗМ" Ф.  (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);

Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ "НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ" (состояние средней степени тяжести).

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