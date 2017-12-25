Видео: Автобус достали из перехода в Москве

Автобус, заехавший в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", извлекли наружу.

Как передает корреспондент "РГ" с места событий, его доставали с помощью тяжелого тягача-эвакуатора. Лебедкой зацепили за заднюю часть. Первая попытка оказалась неудачной - автобус с места сдвинуть не удалось. Трос отцепили, а затем переставили тягач чуть ближе к проезжей части, чтобы изменить угол буксировки. После этого автобус медленно вытянули на улицу. В общей сложности автобус вытаскивали более 20 минут. Спасателям также пришлось накидывать снег под колеса автобуса - для лучшего скольжения.

Тягач страховал еще один такой же эвакуатор, а также тяжелый пожарный кран "Като", на случай, если бы лебедкой вытянуть автобус не удалось.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, в ликвидации последствий ДТП участвовали 36 человек личного состава, 8 единиц техники. 10 человек личного состава, 2 единицы техники от Центра Лидер МЧС России и 3 вертолета Московского авиационного центра.