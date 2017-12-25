Власти Москвы открыли "горячую линию" по ДТП с автобусом

Департамент здравоохранения Москвы открыл "горячую линию" в связи с крупным ДТП на западе столицы. Номера call-центра - 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03.

Как сообщает официальный портал правительства и мэра столицы, по этим телефонам можно узнать о состоянии пострадавших и о том, в каких больницах они находятся. Кроме того, на базе центра психологической помощи МЧС создан "горячий телефон", куда также могут обратиться родственники раненых и погибших - 8 (800) 775-17-17.

Кроме того, семьи погибших и раненых получат материальную помощь - об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Леонида Печатникова. Поддержка будет оказана всем, вне зависимости от места регистрации.

На месте ЧП на Кутузовском проспекте продолжают работать все экстренные службы, задействованы 90 спасателей и 35 спецавтомобилей. При этом движение на магистрали в районе Славянского бульвара затруднено в обе стороны, водителей просят объезжать проблемный участок через Мичуринский проспект, Большую Филевскую улицу и Третье транспортное кольцо.