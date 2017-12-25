Водитель автобуса на Славянском бульваре не справился с управлением

Ространснадзор проверит Мострансавто, автобус из парка которого съехал в подземный пешеходный переход на станции метро "Славянский бульвар".

По согласованию с генеральной прокуратурой Ространснадзор уже завтра 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП погибло 4 человека и один пострадавший находится в реанимации в настоящее время, отмечается в сообщении службы.

Сам автобус довольно новый, в эксплуатации находится с 2017 года и перед выездом на линию прошел предрейсовый техосмотр, констатировали в Ространснадзоре.