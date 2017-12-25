Попавший в аварию на западе Москвы автобус был выпущен в 2016 году

Автобус, попавший в аварию около станции метро "Славянский бульвар", был выпущен в 2016 году, а на маршрут вышел только в этом году.

Как сообщила пресс-служба Мострансавто, с утра автобус прошел технический осмотр и был полностью исправен.

Напомним, что на западе Москвы рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". По предварительной информации, четыре человека погибли, травмы получили 15 человек. Информацию об аварии подтвердили в ГИБДД столицы. В результате погибли пять человек. Водитель был задержан.