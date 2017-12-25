Вступил в строй следственный изолятор, который придет на смену знаменитым "Крестам" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний.

Как не раз писала "РГ", "Кресты-2" должны были стать, и теперь уже стали, самым крупным следственным изолятором в Европе. Кстати, напомним, что масштабный проект начался с публикации в "Российской газете". Статья о том, что минюст и Федеральная служба исполнения наказаний обсуждают планы переноса санкт-петербургского СИЗО "Кресты", в свое время стала сенсацией.

Правда, на тот момент это были лишь планы. По свидетельству осведомленных источников, именно наша статья значительно ускорила решение вопроса. Как рассказывали очевидцы, у тогдашнего руководства Федеральной службы исполнения наказаний буквально раскалился телефон: звонили желающие выкупить старую тюрьму, которая еще и архитектурный памятник. Правда, когда коммерсанты узнавали условия, то отступали.

На каждого заключенного в камерах будет приходиться не менее семи квадратных метров

От инвесторов требовалось построить с нуля новый следственный изолятор, и чтобы был лучше прежнего. Ни больше ни меньше. А это очень дорого даже для крупных корпораций. В итоге деньги на строительство нового изолятора выделило правительство России.

Начальник управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Игорь Потапенко в интервью ТАСС особо подчеркнул, что сейчас состоялось не открытие нового учреждения, а перевод следственного изолятора N 1, который в народе называют "Кресты", на новый адрес - в Колпино, пригород Северной столицы.

"Новые режимные корпуса (изолятора) имеют также крестообразную форму, и его, наверное, также будут называть "Кресты", - сказал он. - Но юридически - это тот же СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Личный состав, материальные ценности и главное - лица, содержащиеся под стражей, и осужденные переведены из здания старых "Крестов" в центре Санкт-Петербурга в Колпино".

Старое место - построенный в 1892 году комплекс исторических зданий "Крестов", что занимает 4,3 гектара в центре Петербурга, на Арсенальной набережной - также останется на казенной службе. Туда переедет региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Также планируется открыть музей.

"Новые "Кресты" - это абсолютно современный комплекс, - говорит генерал Потапенко. - Проходящие мимо здания СИЗО или проезжающие по железной дороге на "Сапсане" не увидят вышек, не услышат лая собак, потому что все это заменено современной интегрированной системой безопасности. Конечно же, мы не рассчитываем только на технику, сотрудники подготовлены к работе в новых условиях".

С учетом большой территории - 35 гектаров земли и длина периметра более двух километров - для оперативных групп введены транспортные средства, чтобы не бежать два километра, а сразу прибыть в любую точку. Ни в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Северо-Запада и Центральной России такого нет. Новые "Кресты" рассчитаны на четыре тысячи человек.

Арестованные размещаются в двух- и четырехместных камерах площадью по 15 и 30 квадратных метров.

То есть на каждого заключенного будет приходиться не менее семи квадратных метров. Это европейская норма.

Когда строительство еще только начиналось, эксперты рассказывали, что все помещения в СИЗО покрасят в светлые тона.

Психологи, кстати, рекомендуют каждый этаж окрашивать в разные цвета: белый, фисташковый, бежевый и т. д. Меньше мрачности, больше надежды.

Кстати, еще одна важная новость. Как сообщили вчера в Федеральной службе исполнения наказаний, впервые число заключенных в российских колониях стало менее полумиллиона человек. Суды сейчас активно применяют альтернативные наказания, то есть без лишения свободы. Например, все чаще осужденные за нетяжкие преступления получают ограничение свободы или обязательные работы.