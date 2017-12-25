Новейший фрегат "Адмирал Макаров" передали Минобороны

Третий сторожевой корабль (СКР) проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный в Калининграде, передан заказчику - Министерству обороны России.

Приемопередаточный акт на СКР подписан 25 декабря на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", где строился этот фрегат и его "старшие братья" - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", которые вошли в состав Черноморского флота в 2016 году.

Государственные испытания СКР "Адмирал Макаров", заложенного в 2012 году, начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта, сообщили в пресс-службе ПСЗ "Янтарь".

Первый подъем флага ВМФ на новом корабле состоится 27 декабря. По этому случаю на заводе пройдет торжественная церемония с участием представителей Минобороны РФ, судостроителей и региональных властей.

Справка "РГ"

Фрегаты проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро") предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений.

Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Водоизмещение - около 4 тысяч тонн, длина - 125 метров, скорость - до 30 узлов.