Новым полпредом в СЗФО стал Александр Беглов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового полпреда в СЗФО.

"Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - гласит текст документа, опубликованного на сайте Кремля.

Ранее Беглов с 2012 года занимал аналогичный пост в Центральном федеральном округе. Теперь на его место переведен бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Что же касается предшественника Беглова на Северо-Западе - Николай Цуканов президентским указом назначен помощником главы государства по вопросам местного самоуправления.

Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в столице Азербайджана Баку. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а в 2003-м - Северо-Западную академию государственной службы. Работал на инженерно-технических и руководящих должностях в строительных организациях Ленинграда. Три года возглавлял Курортный район Петербурга, а в 2002 - 2003 годах был вице-губернатором Северной столицы.

В 2008 - 2012 годах был заместителем руководителя администрации президента России. Возглавлял Совет при президенте по делам казачества.