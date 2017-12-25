В Краснодаре учительница попала под статью за школьные поборы

Теперь уже бывший педагог начальных классов 22-й Краснодарской школы стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. 39-летняя учительница попала под статью после прокурорской проверки, поводом для которой послужила опубликованная в одной из социальных сетей информация о школьных поборах.

- В ходе проверки было установлено, что с 30 августа по начало ноября женщина собирала деньги с родителей якобы на нужды класса, однако распорядилась ими по собственному усмотрению, а впоследствии отказалась признать сам факт сбора средств, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следственный орган, куда были направлены материалы прокурорской проверки, по результатам их рассмотрения возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время подозреваемая в незаконных поборах учительница уволена, а директору школы в связи с выявленными нарушениями в деятельности образовательного учреждения внесено представление.

Напомним, в уходящем году Кубань дважды попадала в центр подобных скандалов. Сначала в марте в Сочи, а затем в октябре и в Краснодаре учителей обидели "слишком дешевые", по их мнению, подарки к праздникам. Попавшая в Сеть информация об этом буквально взорвала интернет, после чего оба педагога были уволены, а по школам края прошли прокурорские проверки.

Кстати

Накануне нового учебного года Общественная палата РФ на тему школьных поборов открыла горячую линию для родителей учеников. Как стало известно, больше всего обращений поступило из Краснодарского края