Siemens не доказал обман при заключении контракта по турбинам

Германский концерн Siemens не доказал в суде, что его дочерняя компания была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин. Об этом, как передает ТАСС, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Ранее этот же суд отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех"- ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению концерна, в Крым в обход санкций ЕС. Как заявляла немецкая компания, при заключении контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове" закупил оборудование для использования в Крыму.

"Истцы по первоначальному иску не доказали, что (дочерняя компания Siemens) "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", - сообщается в определении суда.

Суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта". Компания оспаривала пункты контракта, которые "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ". Такие пункты, по утверждению Siemens, включены в договор с целью избежать нарушения санкций.

Напомним, что Siemens считает перемещение четырех турбин, предназначенных для электростанций в Тамани, в Крым незаконным. Она запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку Евросоюз не признает российский статус Крыма. В итоге истец потребовал вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. В свою очередь "Технопромэкспорт" считаем, что концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права.

