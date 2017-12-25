Справороссы заявили о намерении войти в избирательный штаб Путина

Члены партии "Справедливая Россия" намерены войти в избирательный штаб Владимира Путина как кандидата на выборах президента страны. Об этом, как передает ТАСС, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Поддержим кандидата Владимира Путина, войдем в штаб и будем работать по его избранию и, самое главное, по формированию будущей повестки дня", - сказал Миронов по итогам заседания президиума центрального совета партии, где ее съезду было рекомендовано поддержать кандидатуру Путина.

Лидер справороссов пояснил, что если съезд, который пройдет 25 января в Москве, примет решение о поддержке действующего главы государства, "то получается, что две парламентские партии из четырех подержат" российского лидера.

"Естественно, что представители нашей партии, я думаю, войдут и в инициативную группу (по выдвижению кандидатуры Владимира Путина) 26-го числа, и войдут в те или иные штабные структуры, поскольку мы будем проводить агитацию за нашего общего кандидата", - сказал Миронов.