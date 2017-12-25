Татьяна Навка - о своем новом ледовом мюзикле

Звезда мирового фигурного катания, обладательница звания самой стильной женщины России-2017 - Татьяна Навка - представила на новогодних каникулах свое ледовое шоу "Руслан и Людмила".

Татьяна Навка: Когда я позвонила Филиппу киркорову, то он сказал, что кататься не будет. А вот спеть арию Черномора согласился. Фото: РИА Новости

Таня, в каких ипостасях вы выступаете на этот раз?

Татьяна Навка: Я продюсер, сорежиссер и исполнительница главной роли. Работая над постановкой, мечтала об одном: чтобы зрители пришли домой после спектакля и перечитали прекрасную поэму Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила". Мюзикл обещает стать самым зрелищным не только в России, но и в мире. В нем собраны лучшие на этот день технологии и световые 3D-эффекты. Мы еще летом вмонтировали в лед разноцветные лампочки. Потрясающую музыку сочинил Роман Игнатьев, в мюзикле красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. Оцените: в шоу занято полторы тысячи человек...

А кто Руслан и исполнители других ролей?

Татьяна Навка: Олимпийские чемпионы, мегазвезды! Петр Чернышев - Руслан. Поверьте мне, это потрясающий Руслан. Нас с Петром в свое время пытались ставить в одну пару, но не получалось. А в этом шоу все сложилось как нельзя лучше. Мне каким-то чудом удалось заполучить в спектакль звезд мировой величины - Маргариту Дробязко, Повиласа Ванагаса, Филиппа Канделоро, Ивана Ригини, Александра Смирнова, Юко Кавагути, Виктора Петренко...

В шоу немало и эстрадных исполнителей.

Татьяна Навка: Когда я позвонила Филиппу Киркорову, то он сказал, что кататься не будет. Помнит, как в "Ледниковом периоде" его поставили на коньки, и он упал. А вот спеть арию Черномора согласился. Арию Людмилы исполнит Ани Лорак, а Александр Панайотов споет Руслана. Конечно же, всё будет вживую.

Как пришла идея шоу?

Татьяна Навка: Я читала своей младшей дочке Наде поэму "Руслан и Людмила". Она, как и все, хорошо знает "У лукоморья дуб зеленый..." А вот откуда взялся Черномор, не знает. Поэма начинается со свадьбы, где младшую дочь князя Владимира Людмилу похищает горбатый карлик старец Черномор. Жених Людмилы Руслан, пройдя через многочисленные испытания, возвращается в Киев с любимой. И я подумала, что должна показать Наде эту сказку на льду...

Как-то утром Надя, провожая меня, сердито сказала: "Что, опять к Черномору?" Боится, что он меня украдет

Не обидно работать в праздники?

Татьяна Навка: Для фигуристов это привычное дело.

Вы как-то рассчитывали возраст зрителей вашего шоу?

Татьяна Навка: Возраст, я думаю, любой! Моя дочь в два года с удовольствием смотрела "Кармен"... Конечно, будем давать благотворительные спектакли, в частности, для детей Донбасса и ребятишек из фондов Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой.

Муж уже видел вас в новой роли?

Татьяна Навка: А как же! Он был на премьере. А до этого на репетиции увидел акробатов, выполнявших уникальные трюки. Они его потрясли. Он сказал: "Нет, ты, конечно, хороша, но вот акробаты..." А если серьезно, моя семья и есть мои главные критики. Мои дочки, которых я люблю и которыми горжусь. Старшая - Саша - настоящий друг, на нее можно во всем положиться.

Не обидно, что мало общаетесь с младшей?

Татьяна Навка: Как-то утром Надя, провожая меня, сердито сказала: "Что, опять к Черномору?" Она боится, что он меня украдет.

Конечно же, будут гастроли?

Татьяна Навка: Надеемся покорить мир. Например, в Китае очень любят и нашего Пушкина, и наших фигуристов.

В прошлом году вы выступали в Минске с "Кармен". А с "Русланом и Людмилой" в Беларусь собираетесь?

Татьяна Навка: Для меня Беларусь - родной дом. После распада СССР я выступала за республику на Олимпийских играх в Лиллехаммере, на чемпионате мира в 1994 году и на чемпионате Европы в 1995 году. С 1996 года моим партнером был Николай Морозов. Мы представляли с ним Беларусь на Олимпийских играх в Нагано.

Что бы вы пожелали нашим читателям в Новом году?

Татьяна Навка: Любви и чтобы сказка пришла в их дом...