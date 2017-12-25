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25.12.2017 15:38
Рубрика: В мире

В ЕС устали от своеобразного выполнения Киевом Минских договоренностей

Текст: Константин Волков

В Европе стали уставать от своеобразного выполнения Киевом Минских договоренностей. Такое мнение высказал посол РФ в ФРГ Владимир Гринин, передает ТАСС.

"Эта усталость заметна даже по медийной подаче украинских событий", - отметил дипломат.

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При этом он подчеркнул, что пока сложно говорить о дальнейшей реакции Берлина на украинские события, учитывая обстоятельства внутринемецкой политики, где сейчас создается новая правящая коалиция.

Кроме того, по словам посла, очень важна в данном вопросе и позиция США, которые серьезно влияют на ситуацию вокруг Украины. Но в то же время, отметил посол, контакты между участниками "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне лидеров государств и глав МИД не прерываются.

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