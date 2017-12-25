Власти Москвы заявили о 15 раненных на Славянском бульваре

В результате аварии с автобусом на западе Москвы пострадали 15 человек. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Как отметили в департаменте, четверых раненых не удалось спасти, травмы оказались слишком серьезными. Двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, остальных госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ N67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского. Некоторых пострадавших в медучреждения доставили на санитарных вертолетах.

#СлавянскийБульвар #ЧП #Москва Публикация от Анатолий (@anatoliy_antonov) Дек 25, 2017 at 4:04 PST