Власти Москвы заявили о 15 раненных на Славянском бульваре

В результате аварии с автобусом на западе Москвы пострадали 15 человек. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.
Как отметили в департаменте, четверых раненых не удалось спасти, травмы оказались слишком серьезными. Двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, остальных госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ N67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского. Некоторых пострадавших в медучреждения доставили на санитарных вертолетах.
Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.
Автобус въехал в подземный переход.
Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ