На саммите СНГ заявили о вербовке радикалов в Центральной Азии

"Без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасность, надежную охрану государственных границ и противостоять значительной части современных вызовов и угроз", - убежден Жээнбеков.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру со словами: "Вы недавно об этом сказали, о чем нас предупреждали центрально-азиатские государства, присутствующие здесь лидеры, что игиловцы, террористы, вытесненные с Ближнего востока, окажутся в Афганистане". "Вы недавно заявили о том, что там концентрируются эти силы, и ясно для чего. Поэтому нельзя допустить этой бойни, развязывания ее в Афганистане, потому что это будет сложнее, чем в Сирии", - сказал он.

"Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, да и Казахстан, и Кыргызстан - государства, которые могут оказаться под прицелом террористических организаций. Думаю, что в ОДКБ этот вопрос встанет в повестку дня", - подчеркнул Лукашенко.

"Ситуация в Афганистане по-прежнему остается одной из основных тем международной и региональной повесток дня. В частности, на севере страны усиливается активность террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") и многих других известных нам радикальных группировок. В данном контексте не менее важным остается вопрос, связанный с перемещением сил международных террористических группировок. Особая угроза состоит в том, что в составе этих групп имеются выходцы из стран Содружества. Наряду с этим растут объемы нелегального производства и экспорта наркотиков из этой страны", - заявил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Многолетняя миссия НАТО в Афганистане не дала желаемых результатов, констатировал он.

В следующем году Таджикистан председательствует в СНГ, и в приоритете будет укрепление военно-технического сотрудничества, объявил Рахмон.