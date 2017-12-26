Путин: Правительство решило все стоявшие перед экономикой вопросы

Действующий состав правительства, считает президент Владимир Путин, смог за пять лет, прошедших в непростых внутренних и внешних условиях, сделать больше, чем было просто возможно.

"По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - оценил он работу министров.

Во вторник правительство провело последнее в уходящем году заседание. Традиционно поблагодарить министров за проделанную работу в Дом правительства приехал лично глава государства. Для кого-то из сидевших за одним большим столом такая встреча могла быть последней - после приближающихся выборов президента правительство подаст в отставку и неизвестно, кто из министров сохранит свои портфели. Но то, как исполнительная власть отработала эти пять с лишним лет, глава государства оценил высоко.

Годы эти получились сложными, сразу обозначил Путин те условия, в которых приходилось работать министрам, отягченные падением рынков традиционных экспортных российских товаров, внешними ограничениями.

- Но должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того, - заявил глава государства. - По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы.

В первую очередь, он поблагодарил экономический блок кабинета и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за исторически минимальную инфляцию. "Что является достижением последних лет и дает все основания полагать, что этот макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики", - попробовал президент заглянуть в будущее.

К числу достижений он также отнес снижение зависимости от нефтяной конъюнктуры, а крупнейшим несырьевым экспортером России стал отечественный агропромышленный комплекс. В целом, очевидный эффект дали программы импортозамещения и поддержки экспорта.

Многое из сделанного правительством непосредственно оказало влияние на жизнь рядовых граждан. Это расселение аварийного и ветхого жилья, решение проблемы очередей в детские сады. "Теперь перед нами другая задача - это ясли. Это не только программа, которая поможет детей растить. Это программа, которая теснейшим образом связана с демографией", - подчеркнул Владимир Путин значение программы. Запущено строительство новых школ.

- Но нерешенных проблем еще очень много, - перешел президент к тому, что только предстоит сделать, - и главная из них - это большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума.

Если в 2000 году их было около 40 миллионов, то постепенно это количество удалось снизить до 15. Проблемы в экономике снова ударили по доходам граждан, и бедных стало около 20 миллионов.

В этой связи Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и которые предстоит достигнуть в 2018 году в рамках исполнения "майских указов". "Очень быстро и незаметно можно уйти вниз, если не обращать на это постоянное внимание, - предупредил глава государства. - Параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы".

Необходимо добиться ощутимых результатов для роста производительности труда, для создания современной системы образования и здравоохранения, для повышения доступности жилья, формирования современной благоустроенной городской среды. Нельзя оставлять без внимания проблемы в регионах.

- У нас много задач, которые предстоит еще решить. Если такой стиль работы, который сложился за последние несколько лет, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться и будут решаться не менее, а еще более эффективно, чем это было до сих пор, - заключил Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил президента за постоянную поддержку и оценки работы. "Это не только приятно, но и помогает четче формулировать стратегические задачи, выстраивать приоритеты в текущей работе", - сказал он в ответном слове.

В число этих приоритетов он включил закрепление позитивных тенденций, создание стимулов для развития бизнеса, формирование новых рабочих мест и повышение реальных доходов населения. "Конечно, правительство сделает все для завершения работы по указам президента от 7 мая 2012 года, - заверил он. - Будем реализовывать тот пакет, который был только что объявлен". К слову, перед встречей с президентом на последнем заседании правительство выделило в регионы 21,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям, где после 1 января родятся первые дети.

И хотя действующему кабинету министров остается работать всего несколько месяцев, но год для него, как и для всей системы государственной власти, начнется, возможно, с самого ответственного периода работы - работы в условиях кампании по выборам главы государства.

- Выражу уверенность, что члены правительства, руководители ведомств сделают все, чтобы пройти этот период достойно, а от имени правительства хотел бы пожелать вам успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах, - обратился Дмитрий Медведев к президенту.