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26.12.2017 22:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Впереди - Год метро

Транспортное развитие остается приоритетом для городских властей
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7460 (294)
В уходящем году в столице ввели в строй обновленный стадион "Лужники", уже признанный ФИФА одним из лучших в мире, парк "Зарядье" и ряд других уникальных объектов. Но все-таки приоритетом для правительства Москвы, по словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, остается работа над масштабной программой транспортной системы столицы.

"От нее во многом зависит развитие всего города", - отметил он вчера на заседании правительства Москвы, докладывая об итогах работы стройкомплекса Москвы за 2017 год. В частности, по строительству дорог этот год стал для Москвы рекордным: "Построено и реконструировано 124 км трасс, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов". По его мнению, знаковым стало завершение реконструкции Щелковского шоссе, сооружение развязки на пересечении МКАД с улицей Профсоюзной в числе остальных 13 крупных развязок с Кольцевой, а также окончание первого этапа реконструкции Калужского шоссе и ввод ряда участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
В московском метро запустили еще один новогодний поезд

Хуснуллин напомнил, что за последние семь лет в Москве реконструировано и построено 667 км дорог, 199 мостов, тоннелей и эстакад, а также 190 пешеходных переходов: "Фактически протяженность дорог в городе за это время выросла на 16%. Можно сказать, что заново построен каждый шестой метр".

А вот следующий, 2018 год, сказал заммэра, будет в городе Годом метро. Впрочем, строить подземку не прекращают тоже все семь лет. Только за 2017-й построено 20,6 км линий и 9 станций. Уже введен в эксплуатацию участок Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Раменки", а на днях планируется открытие станции "Ховрино" на Замоскворецкой линии. Идет обкатка первого участка Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" - с пассажирами он поедет в начале 2018-го. "На завершающем этапе строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Селигерская", а также Калининско-Солнцевской линии до "Рассказовки". "До конца 2021-го предстоит построить 137 км линий метро, 60 новых станций и 8 электродепо", - заключил Хуснуллин. - То есть если за семь лет протяженность линий метро выросла на 30%, то к этому времени она увеличится вдвое.

К 2021 году  в столице удвоится протяженность линий метро

Впереди - запуск Кожуховской линии. Он пройдет в два этапа. На первом войдет в строй часть от Некрасовки до Косино. В целом же ветку планируется запустить до конца 2018-го. Работу строителей сдерживают сложные геологические условия, но они с ними справляются.

Напомню, протяженность Кожуховской линии - более 17 км. С ее запуском значительно улучшится транспортное обслуживание жителей районов Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, а также подмосковных Люберец. Продолжается и работа по интеграции железной дороги с другими видами городского общественного транспорта.

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