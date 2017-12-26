В Москве отменили развлекательные шоу из-за ЧП на Славянском бульваре

Целый ряд развлекательных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве был отменен. Организаторы приняли такое решение в знак солидарности с жертвами вчерашней трагедии на Славянском бульваре, где неуправляемый автобус въехал в подземный переход.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в оргкомитете "Московские сезоны", сегодня не будут проводиться ни концерты, ни театрализованные шоу. Отменен и ледовый балет "Золушка". Мероприятия гастрономической и образовательной программы пройдут по ранее утвержденным графикам.

Запланированный на сегодня Парад Снегурочек перенесен на 28 декабря.