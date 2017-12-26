Водитель въехавшего в переход автобуса в Москве госпитализирован

Водитель автобуса, въехавшего в пешеходный переход возле метро "Славянский бульвар" в Москве, госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову. Она уточнила, что следователи приступят к проведению с водителем автобуса следственных действий после разрешения врачей.

Пока СК РФ проверяет слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. "Следствие просит всех очевидцев трагедии обратиться в СУ по Западному административному округу города Москвы по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8(499)243-23-20", - сказала Юлия Иванова.

По ее словам, к настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения. Также назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия.

Напомним, в понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар". В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Девять человек находятся в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".