Все пешеходы, которые пострадали при въезде автобуса в переход рядом с метро "Славянский бульвар", остаются в больницах. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, в лечебных учреждениях находятся девять человек, все они в тяжелом состоянии или средней тяжести.

Напомним, накануне рейсовый автобус, отъехал от остановки и направился в подземный переход, где было много прохожих. В результате погибли четыре человека, еще 11 получили различные травмы, двое из них отказались от госпитализации.

Водитель, допустивший ДТП, был задержан полицией. Он был трезв и утверждает, что тормоза автобуса не сработали. Возбуждено уголовное дело. Спасатели достали автобус из перехода, в настоящее время жизнь на "Славянском бульваре" возвращается в нормальное русло.