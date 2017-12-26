Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, проверяли абсолютно все автобусы. В столице проверка закончилась только к пяти утра. Посмотрели двигатели, трансмиссию, тормоза, электронное оборудование. Заодно проверили и как соблюдается график планового техобслуживания. Проверили и всех водителей - более 9 тысяч человек. Всех допустили на линию.

В Подмосковье проверки еще идут. Пока ясности нет, что заставило опытного 58-летнего водителя Виктора Тихонова вывернуть руль и направить автобус в переход. Напомню, в результате четыре человека погибли, девять в больницах, двоим помощь оказали на месте. Расследованием ДТП будет заниматься ГСУ СКР. В департаменте транспорта Москвы отметили, что в салоне автобуса был установлен видеорегистратор - возможно, с его помощью удастся установить, что же все-таки произошло. Впереди - техническая экспертиза, сказали "РГ" в пресс-службе компании группы ГАЗ, с завода которой автобус пришел в 2016 году.

Предварительный анализ показывает, что автобус ехал со значительным отклонением от маршрута. Можно предположить, что водитель не воспользовался ни одной из тормозных систем автобуса. По мнению автоэксперта Игоря Моржарето, причиной ДТП мог стать человеческий фактор. Например, потеря сознания. Или закатившаяся под педаль бутылка с водой могла заблокировать управление, такие случаи уже были.

Следствие

Аварийный выход

Буквально сразу после происшествия делом занялся Следственный комитет. Органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве заведено уголовного дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ и статьи 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель был допрошен на месте. Он показал, что автобус покатился вперед, при этом водитель пытался использовать системы торможения, но они не действовали.

Все эти показания противоречат тому, что видно на камерах видеонаблюдения. Чтобы низкопольный автобус перепрыгнул бордюр, как минимум требовалось нажать на акселератор. Однако продолжить допрос не удалось. Водитель почувствовал себя плохо и его госпитализировали - кровоизлияние в мозг. Предполагается, что это результат травмы после ДТП в переходе. Когда врачи разрешат, допрос продолжится. Сам автобус сейчас находится на спецстоянке ГИБДД.

Кстати, количество аварий в Москве с автобусами за 11 месяцев этого года выросло на 6 процентов. Для сравнения, в среднем по России рост ДТП с автобусами составил 4,5 процента. При этом количество погибших в таких столичных авариях сократилось в два раза. У лицензированных перевозчиков рост количества аварий составил 9,6 процента. Но при этом на 40 процентов сократилось количество погибших.

Напомним, что пострадавшие в ДТП с автобусом на Славянском бульваре имеют право на получение компенсации от страховой компании по обязательному страхованию ответственности перевозчика. Таким образом иждивенцы или родственники погибших получат 2 миллиона 25 тысяч рублей. Пострадавшие в этом ДТП люди могут рассчитывать на компенсацию до 2 миллионов рублей. Ответственность перевозчика застрахована в страховой группе "Согаз".

Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат компенсации от Москвы и области. По словам Владимира Петросяна, главы департамента труда и соцзащиты населения столицы, родные погибших получат из бюджета города по миллиону рублей, по 500 тысяч - пострадавшие, которые проходят лечение в больницах, по 100 тысяч - получившие медпомощь на месте. Соразмерные компенсации со стороны области пообещал и глава Подмосковья Андрей Воробьев.