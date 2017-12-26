В Кирове признали незаконным розыск бывшего вице-спикера заксобрания

Первомайский районный суд Кирова признал незаконным объявление в федеральный розыск бывшего вице-спикера законодательного собрания области Владислава Гукасова. Об этом "РГ" сообщили в управлении судебного департамента региона.

С жалобой на постановление следователя обратился адвокат Гукасова. В своем обосновании он указал, что в документе нет доказательств того, что Гукасов сменил место жительства и не является по вызовам следователя.

- Постановление о розыске вынесено на следующий день после возбуждения уголовного дела. Адвокат полагает, что за это время отсутствовала техническая возможность заблаговременно вызвать Гукасова на следственное действие надлежащим образом, а единственным мотивом для его вынесения послужило внепроцессуальное желание придать обстоятельствам уголовного дела публичную огласку, тем самым оказать давление на доверие, - пояснили в управлении судебного департамента Кировской области.

Напомним, бывшего вице-спикера заксобрания региона объявили в федеральный розыск в начале декабря 2017 года. Владислава Гукасова подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в марте 2015 года его незаконно включили в состав учредителей одной из коммерческих фирм, подделав при этом заявление настоящего директора. За это время он успел купить часть имущества компании по заниженной цене. Общий ущерб составил более миллиона рублей.