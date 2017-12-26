В Петербурге завели дело о покушении на водителя автобуса с детьми

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство водителя автобуса, перевозящего школьников.

Как сообщает пресс-служба ГСУ, инцидент произошел накануне вечером напротив дома 68 по Октябрьской набережной. Согласно материалам уголовного дела, причиной нападения стал дорожный конфликт между водителем автобуса и владельцем Range Rover.

По версии следствия, 44-летний азербайджанец и его неизвестная спутница набросились на шофера, тяжело ранив его ножом. Следователи расценили их поведение как попытку убить водителя. Отметим, что в это время в автобусе сидели школьники, учителя и родители.

После этого нападавшие сели во внедорожник и уехали, а потерпевший в тяжелом состоянии попал в больницу - он находится в реанимации.

Сейчас идут поиски подозреваемых. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу просит свидетелей случившегося позвонить по телефонам 570-66-71 или 02.