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26.12.2017 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэр Красноперекопска осужден за взятку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему главе администрации Красноперекопска Игорю Яцишину, который признан виновным в совершении коррупционного и должностного преступлений.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Мэр Красноперекопска задержан по подозрению во взятке

По версии следствия, с декабря 2016-го по апрель 2017 года глава администрации получил от предпринимателя 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений.

Передавший Яцишину взятку бизнесмен владеет на полуострове торговой сетью для продажи продуктов питания, в которую входят девять торговых точек в Красноперекопске. И когда у бизнеса возникла необходимость продления договора аренды одного из занимаемых помещений, этот вопрос решался на уровне главы администрации города. Взятку Яцишин получил в Симферополе, когда, возвращаясь из московской командировки, решил по пути получить вознаграждение. В этот момент он был задержан правоохранителями.

Яцишину инкриминировали пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приняв во внимание все доводы следствия и учтя признание Яцишиным своей вины, суд назначил экс-мэру наказание в виде лишения права занимать должности сроком на пять лет и штрафа три миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном УПК РФ порядке.

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