В Нижнем Тагиле врача осудили по делу о смерти хоккеиста

В Нижнем Тагиле сегодня завершился судебный процесс по делу о гибели 23-летнего хоккеиста уральского клуба "Спутник" Сергея Симонова. Виновным в преждевременной кончине спортсмена признан оперировавший его хирург городской больницы.

Напомним, шестого января 2016 года молодой человек принял участие в тренировках команды, после которых начал жаловаться на боли - это случилось около половины десятого вечера. Хоккеисту стало хуже, и его госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у пациента тупую травму живота и решили оперировать: в брюшной полости начала скапливаться кровь, хирургическое вмешательство было необходимостью.

"Ночью врач-хирург провел полостную операцию. Он нарушил инструкцию и работал без ассистента, хотя такая возможность у него была, и плохо перевязал сосуды. Седьмого января у пациента началось острое массивное артериальное кровотечение. Он пожаловаться на боли в области живота, жажду. После дополнительного осмотра было назначено проведение повторной лапаротомии. В ходе операции сердце хоккеиста остановилось, он скончался", - рассказала официальный представитель свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Как передает по итогам судебного заседания пресс-служба регионального Следственного комитета, врачу-хирург признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на год. Ограничение подразумевает, что ему нельзя выходить из дома ночью, покидать пределы города, посещать массовые мероприятия и так далее без согласия уголовно-исполнительной инспекции.