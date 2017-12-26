Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку Кадырова в Facebook и Instagram

Роскомнадзор запросил разъяснения у Facebook и Instagram по поводу удаления аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Роскомнадзор направил 26 декабря письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.А. Кадырова из социальных сетей", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

Официальные страницы главы Чечни были заблокированы в соцсетях на прошлой неделе. Как написал в своем аккаунте в сам Telegram Рамзан Кадыров, его страница в Instagram исчезла в ночь на субботу. Он отметил, что не доволен блокировкой своего аккаунта и предположил, что это было сделано по указанию властей США. На обращение в службу поддержки соцсети ответа не последовало, добавил Кадыров.

На прошлой неделе минфин США включил главу Чечни и еще четырех граждан России в санкционный список, закрыв им въезд в США.