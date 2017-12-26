Роскосмос успешно запустил с Байконура ангольский спутник

Ракета "Зенит-2SБ" с ангольским спутником "Ангосат" стартовала с Байконура, сообщили в Роскосмосе.

Старт был произведен во вторник, 26 декабря, в 22.00 по московскому времени. Отделение разгонного блока со спутником от второй ступени ракеты-носителя произошло в расчетное время, спутник выйдет на орбиту предположительно в 6:54 уже в среду.

В госкорпорации отметили, что спутник был создан в РКК "Энергия" с применением ряда инновационных решений. Конструкторам удалось добиться создания мощного космического аппарата при относительно малой массе - 1 647 кг. Ангольские власти намерены использовать спутник для телекоммуникационных нужд.