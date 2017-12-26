Скончалась глава компании-организатора премии ТЭФИ Майя Кобахидзе‍

Молодая, красивая, с неизменной улыбкой на лице… В ее присутствии всегда становилось теплее, и к ней тянулись все, кто ее знал… В возрасте 64 лет ушла от нас генеральный директор Комитета индустриальных телевизионных премий Майя Кобахидзе. Ушла скоропостижно, причина смерти не разглашается, можно лишь предположить, что это - тяжелая болезнь, которая никого не щадит.

А ведь совсем недавно, в октябре, на вручении ТЭФИ, Майя была нарядная, красивая, приветливая, как всегда. Кто бы мог подумать, что ее вскоре не станет.

Дочь грузинского актера, режиссера и всеобщего любимца Бадри Кобахидзе, Майя, была первым заместителем Дато Маградзе, когда он был министром культуры Грузии. Позже, уже в России она работала главой департамента поддержки искусства и культуры Министерства культуры. Также в послужном списке Майи Кобахидзе - работа главой Федерального агентства по культуре и кинематографии. В последние годы Майя занимала пост генерального директора Комитета индустриальных телевизионных премий, который и занимался организацией премии ТЭФИ. В Фонде АРТ - Академии Российского телевидения, в работу которого Майя вложила немало времени и сил, также ее всегда ценили, и как профессионала, и за ее человеческие качества.

Майя всегда охотно и радостью сотрудничала и с нашей газетой, и с другими СМИ.

Последний, обстоятельный комментарий - о переносе ТЭФИ - в этом году давала летом. Откликалась на все просьбы - помочь, разъяснить, организовать… Всему телевизионному сообществу, и не только, ее будет очень не хватать.

О дате и месте прощания пока ничего не известно.

