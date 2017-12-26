Сын Владимира Шаинского подтвердил кончину композитора

Сын советского и российского композитора Владимира Шаинского подтвердил его кончину, передает РИА Новости.

"Да, он скончался", - сказал собеседник агентства.

Напомним, о кончине композитора ранее сообщил телеканал "Россия К". Владимиру Шаинскому было 92 года.

Народный артист России Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет (1963) и симфония (1965). За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он также написал более 400 песен, среди которых множество песен для детей.