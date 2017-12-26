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26.12.2017 23:47
Рубрика: В мире

Три крупных американских города подали иск на Пентагон

Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали иск на министерство обороны США. Три крупных американских города обратились с заявлением в федеральный суд штата Вирджиния в связи с ситуацией вокруг разрешения военнослужащим иметь оружие.

"Города утверждают, что министерство обороны не сообщило о "значительном числе" дисквалификационных записей в национальную систему проверки ФБР для лицензирования и продажи оружия", - цитирует сообщение телеканала NBC РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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Как выяснилось, некоторые военнослужащие, которые имели запрет владеть оружием, не были внесены в национальную систему проверок Федерального бюро расследований. Именно это обстоятельство, по мнению представителей мегаполисов, позволило бывшему военному приобрести мощную винтовку, из которой 5 ноября он расстрелял 26 человек в баптистской церкви в Техасе.

Следствие полагает, что злоумышленник, которого в свое время с порицанием уволили из ВВС США и отдали под трибунал за семейное насилие, свободно купил полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 в апреле 2016 года в Техасе.

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