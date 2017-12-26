В столице Перу митингующие потребовали отставки президента страны

В столице Перу прошла акция недовольных решением главы государства помиловать экс-президента страны Альберто Фухимори.

Как пишет ТАСС, люди собрались на площади Сан-Мартин в центре Лимы, а затем, прорвав полицейские кордоны, направились к больнице Сентенарио, где находится бывший президент. В руках у митингующих были портреты погибших в результате расправ, к которым был причастен Фухимори.

Протестующие также потребовали отставки действующего президента Перу Педро Пабло Кучински. Другая группа митингующих направилась к официальной резиденции главы государства. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Напомним, в 2009 году Фухимори получил 25 лет тюрьмы за причастность к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя. В минувшее воскресенье действующий президент Перу, учитывая состояние здоровья заключенного, решил его помиловать.