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26.12.2017 16:22
Рубрика: Власть

Владимир Путин ответил на вопросы детей на Кремлевской елке

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
О своем любимом городе, о том, с кем отметил юбилей, а также об отношении к оппозиции рассказал президент России Владимир Путин школьникам на Соборной площади Кремля.

Маленькие гости Общероссийской елки не знали, что придет президент. После представления в Государственном Кремлевском дворце, когда в очередной раз добро победило зло, ребят аниматоры собрали на площади. Про то, что скоро к ним на празднике присоединится глава государства, никто и не подозревал. Водили себе хороводы вокруг главной елки страны и играли в игры.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин сыграл в хоккей на Красной площади

И когда на площади появился Владимир Путин, не сразу в это поверили. А уж когда поняли, кто стоит перед ними, все двести малышей обступили плотным кольцом президента с криками "Путин! Путин!" и наперебой принялись задавать вопросы - про праздники, хобби, работу. Путин только и успел спросить, как им понравилась елка, как принялся отвечать на кучу вопросов - обо всем.

"Сложно управлять такой большой страной?" - спросили дети. "Такой страной, как наша, нетрудно, потому что там живут такие ребятишки, как вы", - улыбнулся глава государства.

"А какой у вас город самый любимый?", - интересовались дети, попутно спрашивая, в каких местах был президент (все же приехали из разных уголков нашей Родины и естественно, им было любопытно, бывал ли там Путин). "Мой любимый город - там, где я родился и вырос - Санкт-Петербург", - пояснил глава государства.

"А как вы относитесь к оппозиции?" - вдруг выкрикнул один из школьников. "Положительно. К здравой", - уточнил президент. "А к хоккею?" - спросил кто-то. "Люблю", - сказал Путин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Путин призвал сделать Россию молодой и устремленной вперед

Спросили, как глава государства отметил свой юбилей. В кругу коллег и друзей, ответил он и подтвердил, что в этот день у него был выходной.

Дети спрашивали, поедет ли Путин на машине по мосту в Крым, президент обещал. На вопрос, исполняет ли дед Мороз новогодние желания, глава государства загадочно улыбнулся: "Некоторые исполняет". Прежде чем отправится в Белый дом на встречу с правительством, Путин предложил детям сфотографироваться вместе и лично выстраивал ребят. "Тише! Тише! Маленьких вперед пропустите", - говорил он.

Глава государства пожелал детям счастья и успехов и предложил хором поздравить друг друга. "С Новым годом!" - сказал он. "С Новым годом!" - дружно закричали ребята.

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