До конца года рубль ждет технический отскок

Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

- Сегодня рубль имеет шансы продолжить укрепление к доллару и евро на новостях о дорожающей нефти. В то же время в самой ближайшей перспективе укрепление российской национальной валюты может снизить темпы.

Налоговый период действительно закончился. Однако на западе после католического Рождества уже начали работать биржи, но все-таки победили позитивные ожидания - до Нового года, скорее всего, сохранятся небольшие колебания валют безо всяких резких движений. Хотя технический отскок, безусловно, может быть, так как в последние несколько дней рубль довольно существенно укрепился.

Пока укреплению рубля способствуют и высокие цены на нефть. Эти позитивные тенденции, скорее всего, сохранятся и в январе. К тому же президент заявил о новой амнистии капитала. Вполне возможно, что в январе о ней объявят более определенно, и это тоже сыграет на руку рублю. Я не говорю о том, что будет серьезное укрепление, но курс нацвалюты будет "психологически комфортным" в ближайшее время.

Вчера рубль укреплялся в течение всего торгового дня. К вечеру такому курсовому движению оказала поддержку нефть сорта Brent, которая выросла до 66 долларов за баррель на новостях о взрыве на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр.

Официальный курс доллара на сегодня, 27 декабря, составляет 57 рублей 73 копейки за единицу американской валюты (ослабление на 47 копеек). За один евро дают 68 рублей 54 копейки (ослабление на 54 копейки).