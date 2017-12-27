Москва ограничит полеты американской авиации над Россией

С первого января 2018 года американские самолеты-наблюдатели не смогут воспользоваться несколькими посадочными площадками в России. Число доступных аэродромов для США сократится в рамках Договора об открытом небе.

"Такой шаг является зеркальным в ответ на меры Вашингтона в отношении Москвы, которые также будут введены с января", - сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

По его словам, Соединенные Штаты планируют закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями.

Кроме того, участвующим в таких миссиях самолетам запретят пользоваться авиабазой Робинс в штате Джорджия или Эллсуорт в Южной Дакоте. В госдепе США уверены, что эти действия лишат русских определенной "гибкости".

В свою очередь американское издание The Wall Street Journal отмечает, что на такие меры Белый дом был вынужден пойти после того, как Россия запретила полеты над Калининградом.

Необходимо отметить, что в конце сентября Вашингтон уже ввел определенные ограничения в отношении наблюдательных полетов РФ над территорией США. СМИ не уточнили, какие именно были предприняты шаги, создавшие сложности Москве.



Напомним, Договор об открытом небе 25 лет назад подписали 23 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.