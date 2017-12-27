Как белоруска Маша привезла в Москву Рождество

Если кто и привез в Москву Рождество, то это она. Маша.

Маша Павлюц из Минска, которая делает елки. Да такие, что москвичи, выбиравшие все последние предновогодние выходные подарки, замирали около ее прилавка. И шептали, что она главное украшение предновогодней выставки на Тишинке.

Покупали меньше - больше восхищались и удивлялись. И уходили в задумчивости - очень уж это необычно: пустить в дом альтернативную елочную версию - джинсовую елку, например, с карманами и заклепками. Или творение из покрашенных золотой и серебряной краской сушек и шишек.

У самой Маши дома в Беларуси стоит конструкция, которую и елкой-то сложно назвать: это пирамида из сетки-рабицы, в гнездышках которой дрожат разноцветные лепестки из ткани. Смотрится потрясающе: так, что детский врач, которая пришла к подхватившему простуду сыну, на пять минут даже забыла о том, зачем пришла... С сына Вани, собственно, все и началось: он был долгожданным. У Маши пела душа и чесались руки - и она вдруг начала творить! Первую елку сделала из кофейных зерен. Потом были сотни других - полный шкаф, и она их всем дарила просто так. Пока кто-то из друзей ей не сказал: так ты ведь настоящий мастер!

И Маша Павлюц получила официальное удостоверение ремесленника, после чего ее елки-палки стали считаться произведениями искусства. А к ним еще прибавилась целая армия декоративных бутылок, коробок и чемоданчиков, которым Маша даровала вторую жизнь. Как это? Да вот так: старый термос с ржавыми ободками, но совершенно целой колбой в ее руках превратился в бодрого солдата в джинсовой шинели, от которого невозможно оторвать глаз.

Грех было не показать это Москве. На выставке все ходили вокруг нее и спрашивали: как называется ваша техника? "Кристмас-трии-мейкинг" - шутила она (дословно: делание рождественских елок - англ.). Посетители серьезно записывали в блокнотики новое слово и уходили искать его в Интернете.

На самом деле заслуга Маши в другом - в том, что она привезла в Москву рождественское настроение, на которое как на мед слетелись долгожданные снежные мухи. И Рождество наконец стало настоящим.