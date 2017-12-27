МВД опровергло данные о заложниках на фабрике "Меньшевик"

Согласно официальному сообщению главка, речь идет только о хозяйственном споре. Как уже сообщала "РГ", огонь открыл бывший собственник фабрики, когда встретился с новым владельцем. Мужчина выхватил оружие и смертельно ранил охранника. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия и убийства.

На месте работают следователи и силовики, полиция приготовилась к задержанию стрелка.