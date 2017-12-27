Про факту сегодняшнего ЧП в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК столицы, речь идет о статьях 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По сведениям следственного управления, стрельбу начал бывший собственник предприятия. Между ним и нынешним владельцем произошел конфликт. Злоумышленник достал оружие и начал стрельбу. Его пытался остановить охранник, но преступник смертельно ранил его. При этом, как выяснилось, заложников в здании нет.

Следователи отмечают, что стрелок не сдался правоохранителям и постоянно перемещается по зданию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, приняты все меры к скорейшему задержанию преступника.