В ноябре нынешнего года исследования, проведенные в краснодарских и барнаульских лабораториях, подведомственных Россельхознадзору, показали наличие в сыре производства Рубцовского молочного завода антибиотиков тетрациклиновой группы. После этого поставки "Ламбера" в страны ЕврАзЭС были приостановлены, а прокуратура Алтайского края согласовала внеплановую выездную проверку предприятия инспекторами Россельхознадзора. Проверка еще не закончена, но уже выявлены серьезные нарушения. В частности, в надзорном ведомстве утверждают, что на заводе знали о наличие в сырье антибиотиков, но все равно использовали его.

Рубцовский молзавод - филиал АО "Вимм-Билль-Данн" (компания PepsiCo). Для производства сыра на предприятии используют пастеризованное молоко, поступающее из филиалов "Вимм-Билль-Данна" в Омске, Красноярске и Новосибирске, а также сырое молоко от поставщиков в Алтайском крае и Новосибирской области. Изучив документы, инспекторы пришли к выводу: на заводе не осуществляли контроль пастеризованного молока из Омска и Красноярска, нарушая тем самым одно из обязательных условий. Выявлено нарушение и в контроле сырья, поступающего от алтайских предприятий. Оборудование, на котором проводятся скрининговые исследования, аттестовано по ГОСТу, недействительному с 2015 года.

После обнаружения специалистами Россельхознадзора антибиотиков в "Ламбере" руководство Рубцовского молзавода расторгло договоры с двумя поставщиками сырья. По записям в журнале контроля качества принимаемого молока с 1 июля по 17 сентября этого года из-за обнаружения антибиотиков сырье тридцать раз возвращали алтайским поставщикам и десять раз - новосибирским. По информации представителей Рубцовского молочного завода, всего таких возвратов в течение года было 114. Однако в ОАО "Родинский" (один из якобы провинившихся поставщиков в Алтайском крае) в 2017 году возврата молока по причине выявления антибиотиков у этого предприятия вообще не было. Управлением ветеринарии Алтайского края факты возврата также не подтверждены.

Кроме того, анализ журнала наличия антибиотиков в молоке показал, что используемой на заводе тест-системой зафиксировано свыше двадцати случаев наличия антибиотиков в исследуемых партиях поступившего сырья. Однако, согласно данным журнала контроля заготовляемого молока, бракованные партии были приняты для дальнейшей переработки. Кроме того, установлено, что в производственном процессе на предприятии используют концентрат молочных белков французского происхождения. Сейчас совместно с таможенными органами проводится проверка законности поступления и оборота на территории России данного продукта.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю предполагают, что проверка на Рубцовском молочном заводе завершится к середине января 2018 года.

- В настоящее время проверка Рубцовского филиала АО "Вимм-Билль-Данн" продолжается. Но уже очевидно, что завод не может подтвердить возврат сырья, содержащего антибиотики. Нельзя исключить возможность поступления данного сырья в переработку. При этом, вероятно, выявление антибиотиков в молоке Рубцовский молочный завод использует в качестве некого рычага влияния на поставщиков сырья для снижения уровня закупочных цен, - заявила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Парадокс нынешней ситуации в том, что приостановка поставок "Ламбера" касается только ЕврАзЭС, но не самой России.

- Действительно, Россельхознадзор может ограничить поставку небезопасной продукции в зарубежные страны, но у нас нет полномочий запретить ее появление на российских прилавках, - подтверждает Юлия Мелано. - Правда, мы рекомендовали ветеринарной службе Алтайского края, подчиняющейся местной администрации, принять ряд мер по предотвращению распространения этих сыров. На это нам было сказано, что контроль рубцовских сыров будет усилен. Поэтому россияне, видимо, продолжат встречать на прилавках "Ламбер".

Директор Рубцовского филиала АО "Вимм-Билль-Данн" Ангелина Качесова комментировать ситуацию отказалась, предложив обратиться в пресс-службу головной компании. Там корреспонденту "РГ" сообщили следующее: "Выпуск безопасной и качественной продукции, соответствующей требованиям и нормам законодательства, - наш приоритет. Мы контролируем сто процентов сырого молока, поступающего на наши заводы, по многим параметрам, в том числе и на антибиотики. В случае обнаружения какого-либо отклонения от нормативных требований сырье не допускается на переработку. В настоящее время на нашем предприятии в Рубцовске проходит проверка Россельхознадзора. Мы будем готовы предоставить дополнительный комментарий после того, как ознакомимся с ее результатами".

Между тем холдинг, в который входит Рубцовский молзавод, проводит рекламную акцию, цель которой - убедить потребителей в безопасности "Ламбера" и опровергнуть утверждения Россельхознадзора об использовании антибиотиков. В Instagram владельцы множества аккаунтов начали использовать хэштег #ламберутро с подачи заведения общепита, принадлежащего одному из известных российских рэперов. Заведение стало использовать "Ламбер" в своих бургерах с названием "Ламбер-бургер". Сообщение об этом есть в официальном аккаунте заведения. В рекламной акции принял участие и актер Максим Виторган. В Instagram Виторган написал: "Добавь в свою жизнь солн-ца! Завтракаю я уже на работе, потому что завтракать в шесть утра в темноте нет никаких сил. А в павильоне всегда "солнце"! И "Ламбер" по райдеру". Это сообщение было сопровождено хэш-тегом #рекламамама.

- Естественно, холдинг сейчас будет проводить различные пиар-акции в поддержку "Ламбера". У них есть на это средства, и это их право. С другой стороны, наши артисты, прежде чем что-либо рекламировать, должны понимать моральную ответственность, которую они несут перед соотечественниками. Что ж, пусть это останется на их совести, - отметила Юлия Мелано.