Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова

Попадание главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список США стало причиной блокировки его аккаунта в социальной сети Facebook. По информации ТАСС, этим в американской компании пояснили причину того, что страница чеченского руководителя перестала функционировать в минувшую субботу.

Представители Facebook сообщили, что у компании есть юридическое обязательство деактивировать аккаунт человека, который его ведет (или от лица которого он ведется), если он числится в списке "граждан особых категорий и запрещенных лиц США" и на которого распространяется действие торгово-экономических санкций США. Профиль Кадырова относится к таким аккаунтам, подтвердили в компании.

Ранее Роскомнадзор запросил разъяснения у этих компаний по поводу удаления профилей чеченского главы. Сам же Кадыров сообщил, что зарегистрировался в соцсети Mylistory, созданной в Чечне.