При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек

При взрыве в петербургском супермаркете "Перекресток", по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Предварительно установлено, ЧП произошло в торговой сети по улице Контратьевский проспект, 44. Там располагается крупный торговый центр.

В МЧС сообщили, что место происшествия обследуют взрывотехники. Несколько человек были госпитализированы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.