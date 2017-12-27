При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек

При взрыве в петербургском супермаркете "Перекресток", по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Предварительно установлено, ЧП произошло в торговой сети по улице Контратьевский проспект, 44. Там располагается крупный торговый центр.
В МЧС сообщили, что место происшествия обследуют взрывотехники. Несколько человек были госпитализированы.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Не успели оправиться от московского стрелка на фабрике "Меньшевик", как "бахнуло" в #Питер.— Alexander Kochetov (@akoteus) December 27, 2017
В Санкт-Петербурге в #Перекресток на Кондратьевском произошел #взрыв, предположительно, в камере хранения. Пострадали трое человек. pic.twitter.com/RCN3SpIj2R
Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.co/z9ncXLaI6c#Петербург #взрыв pic.twitter.com/KPgkBKe6Vd— Пятый канал Новости (@5tv) December 27, 2017