СК назвал взрыв в Петербурге покушением на убийство

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в петербургском супермаркете.

Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие квалифицировало случившееся в Петербурге как покушение на убийство двух и более лиц.

Напомним, сегодня вечером в Петербурге в супермаркете, расположенном на Кондратьевском проспекте, произошел взрыв. По предварительным данным, эпицентром взрыва стала одна из ячеек камеры хранения

Изначально в ГУ МЧС сообщали о трех пострадавших. Впоследствии их количество возросло до десяти.

Сейчас из магазина эвакуированы посетители и персонал, на месте работают спасатели, взрывотехники, следователи, криминалисты.