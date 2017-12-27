СК назвал взрыв в Петербурге покушением на убийство

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в петербургском супермаркете.
Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие квалифицировало случившееся в Петербурге как покушение на убийство двух и более лиц.
Напомним, сегодня вечером в Петербурге в супермаркете, расположенном на Кондратьевском проспекте, произошел взрыв. По предварительным данным, эпицентром взрыва стала одна из ячеек камеры хранения
Изначально в ГУ МЧС сообщали о трех пострадавших. Впоследствии их количество возросло до десяти.
Сейчас из магазина эвакуированы посетители и персонал, на месте работают спасатели, взрывотехники, следователи, криминалисты.
Не успели оправиться от московского стрелка на фабрике "Меньшевик", как "бахнуло" в #Питер.— Alexander Kochetov (@akoteus) December 27, 2017
В Санкт-Петербурге в #Перекресток на Кондратьевском произошел #взрыв, предположительно, в камере хранения. Пострадали трое человек. pic.twitter.com/RCN3SpIj2R
Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.co/z9ncXLaI6c#Петербург #взрыв pic.twitter.com/KPgkBKe6Vd— Пятый канал Новости (@5tv) December 27, 2017